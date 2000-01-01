Тату салон Синяя Борода в Краснодаре

Синяя Борода - это тату салон в самом центре Краснодара
на улице Горького 90 в 100 метрах от ул.Красной. Мастера студии работуют во всех направлениях и стилях. Также мы предоставляем услуги лазерного удаления татуировок и татуажа, пирсинга, перманентного макияжа (татуажа) и обучаем искусству татуировки.
Связаться с нами вы можете по email
xtattoo@mail.ru
, через группу ВК -
vk.com/ztattoo
, через instagram tattoo_krasnodar - или позвонить по номеру 8-908-67-58-666. Или во второй тату салон по адресу ул. Ставропольская 159, телефон 8-918-67-98-666
Просто бомба)) мне в другом тату салоне сделали портак, я пошла в Синюю Бороду, мне просто великолепно перебили татушку)) хорошо что я пошла именно в этот тату салон, очень рада работай))) спасибо вам =3
Жанна Жиган
В тату салон пришел впервые, было несколько задумок что набить, но определиться не мог. Мастер помог сделать выбор, сделали маленькую татуировку качественно, чем был очень доволен. В подробностях рассказали как ухаживать за тату. Персонал отличный, очень редкое явление, когда создается такая приятная атмосфера, за это компании огромное спасибо.)
Виталий Логвин
Хочу поблагодарить вообще весь коллектив тату салона "Синяя борода", такая атмосфера, все аккуратно, все доброжелательные, улыбчивые, в особенности мастера Владимира. Он умничка. Очень переживала, первая тату, но это было здорово, я даже бы сказала идеально!
Анастасия
Тату салон прекрасный. Делала пирсинг ушей, мастер Татьяна очень любезно и аккуратно всё сделала, спасибо ей за это большое. Цены доступные, и сама атмосфера салона довольно приятная. Всем советую!!!