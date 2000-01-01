ул. Горького 90 (центр)
8-908-67-58-666
ул. Ставропольская 159
8-918-67-98-666
xtattoo@mail.ru
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8-918-67-98-666
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Тату салон Синяя Борода в Краснодаре

НАШИ УСЛУГИ

Хотите украсить свое тело и привлечь внимание неординарностью?
НА ВАШ ВЫБОР:

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Татуировка

Тату во всех стилях. От надписи до реализма. Оригинальный эскиз.
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Татуировка

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Татуаж

Все виды перманентного макияжа (татуажа). 100% качество.
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Татуаж

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Пирсинг

Все виды пирсинга. Большой выбор украшений. Максимум красоты и никакой боли.
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Пирсинг

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Удаление тату

Одно из последних достижений эстетической косметологии.
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Удаление

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Обучение

Обучение искусству художественной татуировки, татуажа и пирсингу.
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Обучение

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Временная

Временные татуировки хной. Поэксперементируй перед настоящей тату.
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Временная

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Эскизы

У нас самый большой каталог тату эскизов на юге. Выбирай любую!
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Эскизы

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Магазин

Большой выбор украшений для пирсинга и оборудования для татуировки.
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Магазин

НАШИ РАБОТЫ

Все представленные работы в портфолио выполнены мастерами нашей студии. Самые последние наши работы можете увидеть у нас в группе вконтакте -> vk.com/ztattoo

Татуировки

Небольшие татуировки

Тату надписи

Татуаж

Пирсинг

Удаление татуировки

Временная татуировка

Роспись хной

НАША СТУДИЯ

Синяя Борода - это тату салон в самом центре Краснодара

на улице Горького 90 в 100 метрах от ул.Красной. Мастера студии работуют во всех направлениях и стилях. Также мы предоставляем услуги лазерного удаления татуировок и татуажа, пирсинга, перманентного макияжа (татуажа) и обучаем искусству татуировки. Связаться с нами вы можете по email
xtattoo@mail.ru , через группу ВК - vk.com/ztattoo , через instagram tattoo_krasnodar - или позвонить по номеру 8-908-67-58-666. Или во второй тату салон по адресу ул. Ставропольская 159, телефон 8-918-67-98-666

Прайс лист

  • Татуировка
    от 2000р
  • Сеанс татуировки 3-4 часа
    10000р
  • Татуаж
    от 4000р
  • Пирсинг
    от 500р
  • Удаление татуировки
    от 1000р
  • Временная татуировка
    от 350р
  • ФЛЭШ тату
    от 50р
  • ПОДРОБНЫЙ ПРАЙС

КУПОН НА СКИДКУ - 10%: BEARD

Просто бомба)) мне в другом тату салоне сделали портак, я пошла в Синюю Бороду, мне просто великолепно перебили татушку)) хорошо что я пошла именно в этот тату салон, очень рада работай))) спасибо вам =3
Жанна Жиган
В тату салон пришел впервые, было несколько задумок что набить, но определиться не мог. Мастер помог сделать выбор, сделали маленькую татуировку качественно, чем был очень доволен. В подробностях рассказали как ухаживать за тату. Персонал отличный, очень редкое явление, когда создается такая приятная атмосфера, за это компании огромное спасибо.)
Виталий Логвин
Хочу поблагодарить вообще весь коллектив тату салона "Синяя борода", такая атмосфера, все аккуратно, все доброжелательные, улыбчивые, в особенности мастера Владимира. Он умничка. Очень переживала, первая тату, но это было здорово, я даже бы сказала идеально!
Анастасия
Тату салон прекрасный. Делала пирсинг ушей, мастер Татьяна очень любезно и аккуратно всё сделала, спасибо ей за это большое. Цены доступные, и сама атмосфера салона довольно приятная. Всем советую!!!
Екатерина
  • ПН
    11:00-20:00
  • ВТ
    11:00-20:00
  • СР
    11:00-20:00
  • ЧТ
    11:00-20:00
  • ПТ
    11:00-20:00
  • СБ
    11:00-20:00
  • ВС
    11:00-20:00

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Синяя Борода на карте

Важная информация

Студия Синяя Борода работает ежедневно с 11-00 до 20-00. Так же возможно другое время по желанию клиента!

  • Синяя Борода - Студия №1
    г. Краснодар, ул. Горького 90
  • 8-908-67-58-666
  • Синяя Борода - Студия №2
    г. Краснодар, ул. Ставропольская, 159
  • 8-918-67-98-666
  • xtattoo@mail.ru
  • синяяборода.рф

Студия татуировки Синяя Борода г. Краснодар