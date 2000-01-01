Тату салон Синяя Борода в Краснодаре

В тату салон пришел впервые, было несколько задумок что набить, но определиться не мог. Мастер помог сделать выбор, сделали маленькую татуировку качественно, чем был очень доволен. В подробностях рассказали как ухаживать за тату. Персонал отличный, очень редкое явление, когда создается такая приятная атмосфера, за это компании огромное спасибо.)

Виталий Логвин